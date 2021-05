Chi è Louis Chiron, il pilota al quale Leclerc ha dedicato il casco per il GP di Monaco (Di giovedì 20 maggio 2021) La storia e la carriera di Louis Chiron, il pilota al quale Leclerc ha dedicato il suo casco in occasione del GP di Monaco. In occasione del Gran Premio di Monaco del 2021, Charles Leclerc ha deciso di omaggiare Louis Chiron, uno dei pionieri delle gare automobilistiche e senza ombra di dubbio uno dei piloti più forti in circolazione nell’epoca poi interrotta dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Chi era Louis Chiron, il pilota di Monaco Nato a Monaco il 3 agosto 1899, Chiron prende la doppia cittadinanza: monegasca e francese. Inizia la sua carriera nel mondo dei ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) La storia e la carriera di, ilalhail suoin occasione del GP di. In occasione del Gran Premio didel 2021, Charlesha deciso di omaggiare, uno dei pionieri delle gare automobilistiche e senza ombra di dubbio uno dei piloti più forti in circolazione nell’epoca poi interrotta dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Chi era, ildiNato ail 3 agosto 1899,prende la doppia cittadinanza: monegasca e francese. Inizia la sua carriera nel mondo dei ...

Advertising

AlessiaContiii : RT @harryssvans: ma chi non sta sotto un treno per Louis Tomlinson esattamente come vive - _louisxblue_ : @Perfect_now19 Alla fine harry dice che una certa 'calliope standford' ha cercato louis, chi è? - harrysdjmple : RT @LTHQItaly: ~•??| 'Harry sicuramente, è bravissimo con le ragazze. Sa cosa dire e quando dirlo, è proprio bravo' - Louis nel 2012, su chi… - FVLMINE : @camixwalls e chi lo dice questo scusa? mi prendo pure louis - perfectxxnowx : @LiamPayne @Louis_Tomlinson chi me l’ha fatto trovaree nella tl? CHI?! -