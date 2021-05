Chi è Khaby Lame | la star italiana di Tik Tok che ha conquistato anche Mark Zuckerberg

(Di giovedì 20 maggio 2021)rende onore a. Il 21enne di Chivasso di origini senegalesi, Khabane, è diventato in breve tempo il tiktoker italiano più seguito con oltre 50 milioni di follower...

ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - ilpost : L’italiano più seguito sui social - azulette : RT @ilpost: L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama Khaby Lame, h… - ManuCia0 : RT @MariuzzoAndrea: L’italiano più seguito sui social (che però non è ancora italiano, perché siamo un paese un po' del cazzo) https://t.co… - Blinky74 : RT @MariuzzoAndrea: L’italiano più seguito sui social (che però non è ancora italiano, perché siamo un paese un po' del cazzo) https://t.co… -

... il giovane ha postato l ennesimo video ironico prendendo di mira proprio il pap del celebre social network, il quale non ha esitato a mettere un like al post pubblicato dasul suo profilo ...Grazie alla sua ironia è diventato uno dei 10 profili più seguiti al mondo sulla piattaforma di video ed è l'italiano più seguito sui ...Anche Mark Zuckerberg rende onore a Khaby. Il 21enne di Chivasso di origini senegalesi, Khabane Lame, è diventato in breve tempo il tiktoker italiano ...Grazie alla sua ironia è diventato uno dei 10 profili più seguiti al mondo sulla piattaforma di video ed è l’italiano più seguito sui social ...