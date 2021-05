Chi è Jessica Rossi, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi è Jessica Rossi, la tiratrice a volo italiana scelta come portabandiera per le Olimpiadi di Tokyo del 2021. Nata a Cento il 7 gennaio del 1992, Jessica Rossi è un’atleta italiana, tiratrice a volo per la precisione, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Londra 2012. View this post on Instagram A post shared by J E S S I C A R O S S I (@JessicaRossi official) Chi è Jessica Rossi Nata in provincia di Ferrara, Jessica nutre sin da ragazza una passione per le armi. Ovviamente prima del compimento del diciottesimo compleanno non ha potuto richiedere il porto d’armi e sembra che prima di diventare maggiorenne abbia fatto ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi è, la tiratrice a volo italiana scelta comeper ledidel. Nata a Cento il 7 gennaio del 1992,è un’atleta italiana, tiratrice a volo per la precisione, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Londra 2012. View this post on Instagram A post shared by J E S S I C A R O S S I (@official) Chi èNata in provincia di Ferrara,nutre sin da ragazza una passione per le armi. Ovviamente prima del compimento del diciottesimo compleanno non ha potuto richiedere il porto d’armi e sembra che prima di diventare maggiorenne abbia fatto ...

