Chi è Francesca Della Valle, la compagna giornalista di Lando Buzzanca (Di giovedì 20 maggio 2021) Un amore nato cinque anni fa e che è andato avanti nel corso del tempo: è quello tra Lando Buzzanca e Francesca Della Valle. Attore e cantante lui, giornalista autrice e attrice lei. Ed è stata proprio lei, tramite le pagine del settimanale Oggi, a lasciarsi andare a uno sfogo per la lontananza dal compagno ricoverato presso l’ ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a una caduta e che non riuscirebbe a vedere: “Io amo Lando e voglio salvargli la vita – ha detto a Oggi – . Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”, ha spiegato. Francesca Della Valle è una ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 maggio 2021) Un amore nato cinque anni fa e che è andato avanti nel corso del tempo: è quello tra. Attore e cantante lui,autrice e attrice lei. Ed è stata proprio lei, tramite le pagine del settimanale Oggi, a lasciarsi andare a uno sfogo per la lontananza dal compagno ricoverato presso l’ ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a una caduta e che non riuscirebbe a vedere: “Io amoe voglio salvargli la vita – ha detto a Oggi – . Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”, ha spiegato.è una ...

Advertising

_Francesca_JM_ : Poverino, sfruttato per rispondere alla domanda 'chi è quello con il microfono rosa?' - _Francesca_JM_ : Chi guarderà kingdom? Non possiamo rilassarci un attimo con questi mamma mia ?? - _Ctrl_alt_canc : @sono_francesca Perchè, è vero, chi si lamenta sta bene. - _Francesca_JM_ : Se non c'è lui chi mettono allora - francesca_p42 : @florianademiche @tonino19542 E tu chi sei per giudicarmi ? -