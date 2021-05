Chi denuncia la ‘ndrangheta va tutelato coi fatti. Il caso di Tiberio Bentivoglio è esemplare (Di giovedì 20 maggio 2021) “Vale davvero la pena denunciare?”. È la domanda che spesso mi viene rivolta da imprenditori, commercianti testimoni di giustizia, che hanno avuto il coraggio di farlo, soprattutto a certe latitudini dove nel secolo scorso lo Stato per decenni si è reso “latitante”: la Calabria! Ritardi, lentezze di un apparato burocratico ingarbugliato su se stesso e che ancora oggi fa fatica a dare risposte immediate a coloro che denunciano, a sostenerli nel loro faticoso cammino di profonda ed ingiusta solitudine. Ripropongo all’attenzione dei lettori il “caso” di Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia di Reggio Calabria. Di lui hanno scritto in tanti anche Nando Dalla Chiesa che a febbraio del 2013, dalle pagine di questo sito lo definì “un imprenditore speciale che per non pagare il pizzo ha tenuto testa alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Vale davvero la penare?”. È la domanda che spesso mi viene rivolta da imprenditori, commercianti testimoni di giustizia, che hanno avuto il coraggio di farlo, soprattutto a certe latitudini dove nel secolo scorso lo Stato per decenni si è reso “latitante”: la Calabria! Ritardi, lentezze di un apparato burocratico ingarbugliato su se stesso e che ancora oggi fa fatica a dare risposte immediate a coloro cheno, a sostenerli nel loro faticoso cammino di profonda ed ingiusta solitudine. Ripropongo all’attenzione dei lettori il “” di, testimone di giustizia di Reggio Calabria. Di lui hanno scritto in tanti anche Nando Dalla Chiesa che a febbraio del 2013, dalle pagine di questo sito lo definì “un imprenditore speciale che per non pagare il pizzo ha tenuto testa alla ...

Advertising

ilfattoblog : Chi denuncia la ‘ndrangheta va tutelato coi fatti. Il caso di Tiberio Bentivoglio è esemplare - neroebianco12 : RT @t_imperatrice: Corona che dice agli abitanti di Mazara RICORDATEVI CHI È LA FAMIGLIA CORONA... Un programma che Non Taglia questo pezzo… - Marc852835993 : RT @sabrina__sf: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, numero 104 del 3 maggio 2021 STAMPATELA ED ESIBITELA A CHI VI CHIEDA QUESTA FESSERIA DEL… - tizided : @ZambucoGiusy @Roberta92436957 Ma chi sono questi amici tuoi di dovere a cui ogni giorno minacci di denunciare la g… - Nerowolf123 : @LaStampa La meraviglia della chiesa, luogo in cui si rappresenta l’unico spettacolo senza obbligo di vv ff, manigl… -