Cher | nuovo film biografico | l’annuncio nel giorno del suo compleanno

(Di giovedì 20 maggio 2021)ha annunciato con un tweet che presto arriverà nelle sale cinematografiche una lei dedicato. La diva, icona LGBT+, lo ha tweettato proprio oggi, 20 Maggio,del suo 75esimo. L’ultima volta che abbiamo vistosul grande smo è stata la fiammeggiante apparizione in “Mamma Mia! Ci risiamo“. Questa volta non sarà lei a fare l’attrice ma sarà ilche sarà dedicato alla sua straordinaria vita di artista ed attivista. Ancora senza titolo, ilverrà prodotto dalla Universal dai produttori di Mamma Mia!, Judy Craymer e Gary Goetzman, e scritto dal premio Oscar per “Forrest Gump” , Erich Roth autore di “A Star is Born“. Diventata famosa negli anni ’60 come cantante in coppia con il ...

Advertising

MaxdaAcilia : @Notoriouslebon 'E Cher lo sfonda un pò' (0:38) Veramente bello come nuovo singolo! - signorponza : BREAKING: @filodrama nuovo SMM di Cher -

Ultime Notizie dalla rete : Cher nuovo

ComingSoon.it

... ha reinventato diil suo look sfoggiando prima parrucche argento (nuance oggi trendyssima) e poi nel 2000 capelli biondo platino e liscissimi come li porta Madonna adesso. Del restoha ......SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Stregata dalla Luna Tre Oscar per una romantica commedia con,... Per conquistarla, decide di dedicarle versi romantici e chiede aiuto al suoamico e maestro ...Roth e Cher hanno già lavorato insieme nel film del 1987 Suspect. Roth è attualmente impegnato nella produzione del prossimo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon e ha anche ...20 mag 2021 - La cantante californiana, in un messaggio pubblicato sui social, ha comunicato che il progetto vede coinvolti i produttori Judy Craymer e Gary Goetzman, già dietro “Mamma Mia!” ...