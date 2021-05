Cher compie oggi 75 anni e annuncia un nuovo progetto | in arrivo il biopic sulla star

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tra le personalità più iconiche e influenti dello spettacolo,occupa senza dubbio un posto speciale. La diva statunitense75e appare più in forma che mai. Anzi, stando a quanto trapelato in rete, pare che ladi hit intramontabili come Believe e Strong Enough tornerà ad incantarci. È stato confermato difatti un film biografico incentratosua leggendaria figura e, adrlo, è stata lei stessa attraverso il suo profilo Twitter.disul grande smo: inilstatunitense Riconosciuta – a ragione – tra le personalità più influenti dello spettacolo,è stata ...