Che cosa il nostro capo pensa di noi che lavoriamo a distanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Il lavoro a distanza, che durante la pandemia ha raggiunto la massima diffusione, sembra però non soddisfare la maggior parte dei datori di lavoro. A riflettere sul tema è un articolo del The Atlantic. Sono molti i direttori o amministratori delegati di aziende nel mondo a pensare che chi lavora da casa svolga meno mansioni o si impegni meno rispetto a chi lavora in ufficio. Jonathan Wasserstrum, CEO della società immobiliare commerciale SquareFoot di New York ha dichiarato: “Credo che il lavoro sia di qualità migliore quando la maggior parte delle persone è in ufficio insieme per la quasi totalità del tempo”. Wasserstraum ha giustificato la sua idea sostenendo che la sua è una società immobiliare, che non può prescindere dalla presenza fisica dei suoi dipendendenti. “Se qualcuno non crede nel valore dello stare in un ufficio almeno un giorno alla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Il lavoro a, che durante la pandemia ha raggiunto la massima diffusione, sembra però non soddisfare la maggior parte dei datori di lavoro. A riflettere sul tema è un articolo del The Atlantic. Sono molti i direttori o amministratori delegati di aziende nel mondo are che chi lavora da casa svolga meno mansioni o si impegni meno rispetto a chi lavora in ufficio. Jonathan Wasserstrum, CEO della società immobiliare commerciale SquareFoot di New York ha dichiarato: “Credo che il lavoro sia di qualità migliore quando la maggior parte delle persone è in ufficio insieme per la quasi totalità del tempo”. Wasserstraum ha giustificato la sua idea sostenendo che la sua è una società immobiliare, che non può prescindere dalla presenza fisica dei suoi dipendendenti. “Se qualcuno non crede nel valore dello stare in un ufficio almeno un giorno alla ...

Advertising

Quirinale : 'Buon giorno Presidente, qual è la cosa migliore che noi possiamo fare per l'Italia?' La risposta del Presidente… - EzioGreggio : La cosa bella della @juventusfc è che, non vinciamo il campionato, la Champion è un tabù ma qualcosa… VINCIAMO SEMP… - LegaSalvini : Elisabetta #Canalis: “Vedo persone fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato, cosa dob… - TumGiu : @r_formigoni mi chiedo ma con 6.000.000 e le vacanze da nababbo, non ti sentivi un tantino in colpa? ma soprattutto… - lucoli64 : RT @MarcelloLyotard: Capiamoci bene il problema non è che molti sono complottisti il problema è che troppi pensano che il Potere sia traspa… -