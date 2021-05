Che cosa ha detto Draghi su sostegni, turismo, commercio, lavoro e fisco (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti i dettagli sulla conferenza stampa tenuta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dai ministri Franco (Economia) e Orlando (lavoro) per illustrare le misure del decreto sostegni bis Via libera al Decreto sostegni bis dal Consiglio dei ministri. Oltre al pacchetto si ristori per le attività economiche c’è anche la norma “anti licenziamenti”. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino. “Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese, lavoro, sanità, giovani: è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti i dettagli sulla conferenza stampa tenuta dal presidente del Consiglio, Mario, e dai ministri Franco (Economia) e Orlando () per illustrare le misure del decretobis Via libera al Decretobis dal Consiglio dei ministri. Oltre al pacchetto si ristori per le attività economiche c’è anche la norma “anti licenziamenti”. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino. “Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese,, sanità, giovani: è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non ...

