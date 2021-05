Charlene di Monaco stupisce ancora | tuta mimetica e taglio punk

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo più di un mese di assenza dai social,diè tornata su Instagram con degli scatti che colpiscono dritto al cuore e che mostrano un lato inedito della Principessa. Nessun ritratto di famiglia, nessuna foto dei gemellini Jacques e Gabriella: questa volta l’ex nuotatrice ha voluto porre l’attenzione su un’attività della sua Fondazione che le sta molto a cuore: la difesa dei rinoceronti dal bracconaggio.infatti ha condiviso sul suo profilo ufficiale degli scatti che la vedono impegnata in Africa con i soldati che ogni giorno combattono per la difesa di questa razza, ormai a rischio di estinzione. “Grazie per non dimenticarci” sono le parole che accompagnano uno scatto di Christian Sperka, fotografo specializzato in soggetti animali e naturali, in cui la Principessa accarezza un rinoceronte ferito. A stupire ...