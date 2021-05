Cerreto Sannita | le riflessioni di Ciaburri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Gianmariamichele(Impegno per): “In attesa di capire chi nei prossimi mesi si vuole assumere la responsabilità della “guida” della comunità, mentre altri sono impegnati a fare ” i conti” per decidere il posto in lista del candidato che ha più consenso elettorale, la nostra associazione continua a lavorare per il bene dei cerretesi. Un lavoro che non si è mai interrotto negli ultimi cinque anni.Sfidiamo chiunque a dimostrare che siamo stati lontani o distratti dai veri problemi di. In ragione del rinnovo del consiglio comunale , che probabilmente avverrà ad ottobre, intendiamo sottoporre all’attenzione del corpo elettorale una nostra proposta che ha lo scopo di ridurre il calo demografico e l’abbandono delle ...