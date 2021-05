C’è una legge Zan anche in Spagna, ma a fermarla sono state le donne di sinistra. Che da noi dormono (Di giovedì 20 maggio 2021) anche in Spagna si discute di una legge Zan. Lì la chiamano “legge trans” e consente l’autodeterminazione di genere. La legge permetterebbe infatti a chiunque si ritenga trans di modificare il proprio sesso all’anagrafe annullando il concetto di sesso biologico. Le parole choc di Irene Montero: esistono ancora uomini e donne? A volere la legge trans era stata il ministro dell’Uguaglianza Irene Montero, la quale ha creato un vespaio quando ha detto che secondo lei non esistono più i concetti di uomo e donna: “Esistono uomini e donne? Cosa vuol dire essere uomo e donna?”. LEGGI anche Il Ddl Zan è una «legge che non serve». Parola del costituzionalista Ainis, non certo un sovranista Zan, il ddl andrà in aula. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021)insi discute di unaZan. Lì la chiamano “trans” e consente l’autodeterminazione di genere. Lapermetterebbe infatti a chiunque si ritenga trans di modificare il proprio sesso all’anagrafe annullando il concetto di sesso biologico. Le parole choc di Irene Montero: esistono ancora uomini e? A volere latrans era stata il ministro dell’Uguaglianza Irene Montero, la quale ha creato un vespaio quando ha detto che secondo lei non esistono più i concetti di uomo e donna: “Esistono uomini e? Cosa vuol dire essere uomo e donna?”. LEGGIIl Ddl Zan è una «che non serve». Parola del costituzionalista Ainis, non certo un sovranista Zan, il ddl andrà in aula. ...

