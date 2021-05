"Ce ne andiamo, mai più qui finché c'è la Lega". Copasir, terremoto al governo: Pd e M5s con la Meloni per colpire Salvini (Di giovedì 20 maggio 2021) Una nuova, clamorosa, evoluzione nel caso-Copasir, l'organo parlamentare di sorveglianza sui servizi segreti la cui presidenza, per prassi, spetterebbe all'opposizione, ma è ancora nelle mani della Lega. Il punto è che M5s e Pd, in accordo con Leu, hanno deciso di abbandonare oggi, giovedì 19 maggio, i lavori "al fine di contribuire alla soluzione della titolarità della presidenza del Comitato medesimo". Insomma, Pd e M5s contro la Lega per dare la presidenza a Fratelli d'Italia, tanto che hanno fatto sapere che "non torneremo in commissione finché ci sarà Raffaele Volpi", il presidente del Carroccio. Un clamoroso atto politico, quello di piddini e grillini, che di fatto prendono posizione in modo scomposto contro il loro teorico alleato di governo, la Lega. A favore di FdI: insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Una nuova, clamorosa, evoluzione nel caso-, l'organo parlamentare di sorveglianza sui servizi segreti la cui presidenza, per prassi, spetterebbe all'opposizione, ma è ancora nelle mani della. Il punto è che M5s e Pd, in accordo con Leu, hanno deciso di abbandonare oggi, giovedì 19 maggio, i lavori "al fine di contribuire alla soluzione della titolarità della presidenza del Comitato medesimo". Insomma, Pd e M5s contro laper dare la presidenza a Fratelli d'Italia, tanto che hanno fatto sapere che "non torneremo in commissioneci sarà Raffaele Volpi", il presidente del Carroccio. Un clamoroso atto politico, quello di piddini e grillini, che di fatto prendono posizione in modo scomposto contro il loro teorico alleato di, la. A favore di FdI: insomma, ...

