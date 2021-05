CATERINA BALIVO: HO SCAPOCCIATO QUANDO MI HANNO TOLTO FESTA ITALIANA. PER MESI NON RIUSCIVO… (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ognuno di noi ha ricevuto un no di quelli pesanti. Un rifiuto che sembra faccia crollare il mondo. Ma poi proprio da quel no si riesce a trovare la forza per ripartire e per raggiungere risultati e traguardi ancora più importanti”. Così CATERINA BALIVO parla del suo podcast Ricomincio dal No dove intervista dieci persone di successo, da Marcello Lippi a Giovanna Botteri passando per Andrea Bocelli. La BALIVO è stato per 15 anni il volto del pomeriggio della Tv di Stato. Dal 2005 al 2010 è la padrona di casa di FESTA ITALIANA su Rai1, il talk pop che riuscì in alcune puntate ad avvicinare e poi a superare Uomini e Donne su Canale 5. Poi la lunga parentesi su Rai2 tra Pomeriggio sul 2 e Detto Fatto, e infine il ritorno su Rai1 con Vieni da Me, l’ultimo impegno di CATERINA ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ognuno di noi ha ricevuto un no di quelli pesanti. Un rifiuto che sembra faccia crollare il mondo. Ma poi proprio da quel no si riesce a trovare la forza per ripartire e per raggiungere risultati e traguardi ancora più importanti”. Cosìparla del suo podcast Ricomincio dal No dove intervista dieci persone di successo, da Marcello Lippi a Giovanna Botteri passando per Andrea Bocelli. Laè stato per 15 anni il volto del pomeriggio della Tv di Stato. Dal 2005 al 2010 è la padrona di casa disu Rai1, il talk pop che riuscì in alcune puntate ad avvicinare e poi a superare Uomini e Donne su Canale 5. Poi la lunga parentesi su Rai2 tra Pomeriggio sul 2 e Detto Fatto, e infine il ritorno su Rai1 con Vieni da Me, l’ultimo impegno di...

