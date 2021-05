Caso Denise Pipitone, prelevato il DNA alla ragazza romena che le somiglia (Di giovedì 20 maggio 2021) Denise Pipitone continua ad essere il Caso di cronaca più chiacchierato del momento. Durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, si è appresa una nuova indiscrezione con protagonista Denisa, la ragazzina romena che vive in Calabria. Caso Denise Pipitone, prelevato il DNA alla ragazza romena “In questo momento le stanno facendo il DNA…”, ha riferito l’inviato di Barbara d’Urso in collegamento. “Mentre eravamo in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 maggio 2021)continua ad essere ildi cronaca più chiacchierato del momento. Durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, si è appresa una nuova indiscrezione con protagonista Denisa, la ragazzinache vive in Calabria.il DNA“In questo momento le stanno facendo il DNA…”, ha riferito l’inviato di Barbara d’Urso in collegamento. “Mentre eravamo in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

