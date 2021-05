Caso Denise Pipitone, nuovi retroscena: “L’anonimo avrebbe riconosciuto le persone nell’auto…” (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri, Federica Sciarelli, ha dedicato un’ampia parentesi alla scomparsa di Denise Pipitone. Oggi, durante Mattino 5, si è parlato nuovamente del Caso ponendo l’accento sulla lettera anonima evidenziando altri retroscena. Caso Denise Pipitone, nuovi retroscena sulL’anonimo della lettera La lettera anonima arrivata all’avvocato Frazzitta,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri, Federica Sciarelli, ha dedicato un’ampia parentesi alla scomparsa di. Oggi, durante Mattino 5, si è parlato nuovamente delponendo l’accento sulla lettera anonima evidenziando altrisuldella lettera La lettera anonima arrivata all’avvocato Frazzitta,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Caso Denise Pipitone, nuovi retroscena: “L’anonimo avrebbe riconosciuto le persone nell’auto…”… - 97_pfeddy : RT @GiuseppeporroIt: 'La bambina stava piangendo', un ex maresciallo fa delle rivelazioni importanti sul caso di Denise (VIDEO) #DenisePip… - GiuseppeporroIt : 'La bambina stava piangendo', un ex maresciallo fa delle rivelazioni importanti sul caso di Denise (VIDEO)… - Lasiciliaweb : Denise, spunta uno strano giro di schede Sim tra i Corona Ex maresciallo dei carabinieri di Marsala che indagò sul… - MiragliaIlenia : @le2comari @UnaVoce8 Ma infatti parlare del caso è un modo per andare in tv, perché non sta apportando nulla al cas… -