Cartastràccia | Robert E Lee | la mai vinta epopea sudista

(Di giovedì 20 maggio 2021), il libraio di Altaforte raccontaE. Lee Roma, 20 mag – “E. Lee ha cinquantacinque anni al momento dell’assunzione del comando”. Nord contro Sud. Sud contro Nord. I poli equatoriali invertiti e ristabiliti davanti alla Secessione. Il 1861, esattamente il 12 aprile, ha segnato l’inizio dell’era moderna. L’era in cui il grande e vorticoso ombelico del mondo sono diventati gli Stati Uniti d’America. Quelli a trazione Abraham Lincoln, quelli erti sopra 618mila cadaveri. Due popoli divisi per civiltà, clima, economica, ma soprattutto tradizioni.E. Lee, quelle gesta oggi vituperate “Nessun gusto delle comodità. Tutto in lui è subordinato alla guerra. Alla sua tavola si serve il pasto frugale della truppa”. Lee, vituperato oggi tra le ambizioni della cancel culture, ha riposto la sua ...