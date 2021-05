Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi Barnaul: Tacchini, Schera e Fantini centrano la finale! (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è appena chiusa a Barnaul, in Russia, la prima giornata delle Qualificazioni olimpiche su base mondiale della Canoa velocità: in palio l’ultimo pass per le gare riguardanti le imbarcazioni monoposto. L’Italia può essere soddisfatta per il passaggio alla finale di domani di Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile. Va ricordato che l’Italia ha qualificato finora per i Giochi (pass non nominali) durante i Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le Qualificazioni olimpiche su base europea, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Per questo motivo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è appena chiusa a, in Russia, la prima giornata delleolimpiche su base mondiale della: in palio l’ultimo pass per le gare riguardanti le imbarcazioni monoposto. L’Italia può essere soddisfatta per il passaggio alla finale di domani di Andreanel K1 1000 maschile, Carlonel C1 1000 maschile ed Agatanel K1 500 femminile. Va ricordato che l’Italia ha qualificato finora per i Giochi (pass non nominali) durante i Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo leolimpiche su base europea, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Per questo motivo ...

