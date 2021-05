Canoa: velocità, azzurri tutti in finale nelle qualificazioni olimpiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Barnaul, 20 mag. – (Adnkronos) – Si chiude la prima giornata di gare per gli azzurri della Canoa velocità impegnati a Barnaul, in Russia, nell’ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Sulle acque siberiane tutti e tre gli italiani in gara hanno conquistato una corsia per le finali di domani, quando verranno assegnate ai soli vincitori di ciascuna prova le ultime sei carte olimpiche in palio. Nel C1 1000 metri Carlo Tacchini non va per il sottile e con una gara condotta tutta in testa conquista l’accesso diretto in finale. L’atleta della Fiamme Oro nella prima batteria detta un ritmo serrato sin dalla partenza, chiudendo al primo posto con il tempo di 4.09.207. Domani andrà a caccia del suo biglietto per il Giappone nella finale in programma ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Barnaul, 20 mag. – (Adnkronos) – Si chiude la prima giornata di gare per glidellaimpegnati a Barnaul, in Russia, nell’ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Sulle acque siberianee tre gli italiani in gara hanno conquistato una corsia per le finali di domani, quando verranno assegnate ai soli vincitori di ciascuna prova le ultime sei cartein palio. Nel C1 1000 metri Carlo Tacchini non va per il sottile e con una gara condotta tutta in testa conquista l’accesso diretto in. L’atleta della Fiamme Oro nella prima batteria detta un ritmo serrato sin dalla partenza, chiudendo al primo posto con il tempo di 4.09.207. Domani andrà a caccia del suo biglietto per il Giappone nellain programma ...

