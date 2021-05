Cannabis contro emicrania, negli Usa al via lo studio clinico (Di giovedì 20 maggio 2021) Cannabis contro emicrania, l’Università californiana di San Diego cerca l’evidenza scientifica: tanti usano la sostanza alleviare il dolore Cannabis (Getty Images)Da migliaia di anni gli uomini usano la Cannabis per combattere l’emicrania ma non c’è mai stato uno studio organizzato. Lo fa sapere il team dell’Università di San Diego che ha cominciato a studiare gli eventuali benefici della sostanza. Da quando è stata rubricata come sostanza stupefacente sulla Cannabis, come su altre sostanze che hanno effetti anche gravi, gli studi sono stati più timidi. Nella medicina non mancano però i casi dove certe “droghe” vengono utilizzate come cure palliative. Partendo da questi principi i ricercatori americani somministreranno random due ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021), l’Università californiana di San Diego cerca l’evidenza scientifica: tanti usano la sostanza alleviare il dolore(Getty Images)Da migliaia di anni gli uomini usano laper combattere l’ma non c’è mai stato unoorganizzato. Lo fa sapere il team dell’Università di San Diego che ha cominciato a studiare gli eventuali benefici della sostanza. Da quando è stata rubricata come sostanza stupefacente sulla, come su altre sostanze che hanno effetti anche gravi, gli studi sono stati più timidi. Nella medicina non mancano però i casi dove certe “droghe” vengono utilizzate come cure palliative. Partendo da questi principi i ricercatori americani somministreranno random due ...

