Camorra, in Campania alto rischio infiltrazioni. Furore (M5S): “Fondi mirati per imprese vulnerabili” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel 2020 durante la pandemia le infiltrazioni mafiose nelle società sono salite del 10 per cento e la Campania è tra le Regioni fortemente a rischio. Il report diffuso ieri dal Viminale con il lavoro dell’Organismo permanente di monitoraggio e analisi del rischio di infiltrazioni nell’economia ha fatto emergere come in questo anno molte aziende in varie Regioni, travolte dalla crisi economica dovuta alla pandemia, si siano affidate alla criminalità organizzata: un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”. Così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore. “Dai dati – continua – emerge che durante l’ultimo anno c’è stato un incremento del 9,7% del numero di imprese messe sotto controllo giudiziario perché ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel 2020 durante la pandemia lemafiose nelle società sono salite del 10 per cento e laè tra le Regioni fortemente a. Il report diffuso ieri dal Viminale con il lavoro dell’Organismo permanente di monitoraggio e analisi deldinell’economia ha fatto emergere come in questo anno molte aziende in varie Regioni, travolte dalla crisi economica dovuta alla pandemia, si siano affidate alla criminalità organizzata: un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”. Così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario. “Dai dati – continua – emerge che durante l’ultimo anno c’è stato un incremento del 9,7% del numero dimesse sotto controllo giudiziario perché ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camorra, in #Campania alto rischio #Infiltrazioni. #Furore (M5S): 'Fondi mirati per imprese vulnerabili' **… - arcocielo : @fattoquotidiano Poi hanno il coraggio di parlare di ponti e alta velocità, strade e super strade. E la Campania è… - mickycaruso : RT @dukana2: Veleni in #Campania ??indagati #DeLuca e due assessori per fallimentare gestione dei #rifiuti...che, però, piace tanto alla #Ca… - GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: Veleni in #Campania ??indagati #DeLuca e due assessori per fallimentare gestione dei #rifiuti...che, però, piace tanto alla #Ca… - enricomontibell : RT @dukana2: Veleni in #Campania ??indagati #DeLuca e due assessori per fallimentare gestione dei #rifiuti...che, però, piace tanto alla #Ca… -