Calhanoglu Milan: l’offerta non cambia. L’Al Duhail lo tenta con 32 milioni (Di giovedì 20 maggio 2021) Hakan Calhanoglu potrebbe giocare la sua ultima partita con il Milan contro l’Atalanta: l’offerta delL’Al Duhail è allettante per il turco Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dalla Champions League anche qualora il Milan dovesse qualificarsi dopo l’ultima giornata di campionato: ancora in stallo la questione rinnovo con l’offerta rossonera stabile sui 4 milioni annui. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu è tentato dai 32 milioni in tre anni delL’Al Duhail. Scelta che sarebbe puramente economica ma che potrebbe essere stravolta dalla qualificazione in Champions dei rossoneri. I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Hakanpotrebbe giocare la sua ultima partita con ilcontro l’Atalanta:delè allettante per il turco Il futuro di Hakanpotrebbe essere lontano dalla Champions League anche qualora ildovesse qualificarsi dopo l’ultima giornata di campionato: ancora in stallo la questione rinnovo conrossonera stabile sui 4annui. Come riporta La Gazzetta dello Sport,to dai 32in tre anni del. Scelta che sarebbe puramente economica ma che potrebbe essere stravolta dalla qualificazione in Champions dei rossoneri. I DETTAGLI SU ...

