Calciomercato Roma | i Friedkin vogliono Belotti | ecco l’offerta per l’ex Palermo

Leggi su mediagol

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ormai da troppo tempo si parla dell'approdo di Andreain un top club.Il Gallo vuole definitivamente alzare la cresta di una carriera, fino a questo momento, povera di successi a grandi livelli. Già dai tempi in cui vestiva la maglia del, si parlava di un centravanti destinato ad esplodere a livello tecnico, dimostrando di poter fare la differenza anche in palcoscenici maggiormente blasonati.Da ormai 5 anni veste stabilmente la casacca del Torino, ma all'età di 27 anni dei cambiamenti sembrerebbero imminenti nella testa dell'attaccante classe '93. Con un contratto in scadenza nel 2022, il Gallo fa gola a tanti club in giro per l'Itali, interessati a svecchiare il proprio reparto offensivo aggiudicandosi uno dei giocatori più forti del panorama nazionale attuale. Tra queste, infatti, ci sono Milan e, che osservano in ...