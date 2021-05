Calciomercato Milan, obiettivo trequartista: spuntano anche Ilicic e Mkhitaryan (Di giovedì 20 maggio 2021) Calciomercato Milan: per la trequarti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino anche Ilicic e Mkhitaryan Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbe solo Rodrigo De Paul tra le possibili opzioni per la trequarti del Milan della prossima stagione. Tra i nomi che circolano a Casa Milan ci sarebbero anche quelli di Josip Ilicic e Mkhitaryan. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Per l’atalantino l’idea di vestire per la prima e probabilmente ultima volta i panni di un’acclarata big è tanta, per il fantasista armeno, in scadenza di contratto a giungo, invece a fare la differenza potrebbe essere il prossimo arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma visto che i due ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021): per la trequarti, i rossoneri avrebbero messo nel mirinoSecondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbe solo Rodrigo De Paul tra le possibili opzioni per la trequarti deldella prossima stagione. Tra i nomi che circolano a Casaci sarebberoquelli di Josip. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Per l’atalantino l’idea di vestire per la prima e probabilmente ultima volta i panni di un’acclarata big è tanta, per il fantasista armeno, in scadenza di contratto a giungo, invece a fare la differenza potrebbe essere il prossimo arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma visto che i due ...

