CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Diaz può rimanere, ecco come / News (Di giovedì 20 maggio 2021) Il CALCIOMERCATO del MILAN passerà anche da Brahim Diaz. Lo spagnolo classe 1999 è in prestito dal Real Madride bisogna capire quale sarà il suo futuro per decidere come muoversi sul mercato. Lui vuole restare. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 maggio 2021) Ildelpasserà anche da. Lo spagnolo classe 1999 è in prestito dal Real Madride bisogna capire quale sarà il suo futuro per decideremuoversi sul mercato. Lui vuole restare. Nella videole ultime.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Proposta dell'Al-Duhail per #Calhanoglu: i dettagli - sblathifah : RT @MilanNewsit: SportMediaset - Calhanoglu verso l'addio: maxi offerta dal Qatar, il Milan non alzerà la sua proposta da 4 mln https://t.c… - gilnar76 : Porrini: «La #Juve non è c ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - calciomercatoit : ????#Milan - Le ultime da Milanello in vista dell'Atalanta! - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Milan mania: #Atalanta fondamentale per il futuro tecnico ed economico. Ma basta pensare agli altri... -