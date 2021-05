Calciomercato Milan – Belotti piace anche alla Roma (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Milan cerca un attaccante sul Calciomercato e Belotti è tra i nomi più caldi. Occhio però al pressing della Roma sul Gallo. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilcerca un attaccante sulè tra i nomi più caldi. Occhio però al pressing dellasul Gallo.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Proposta dell'Al-Duhail per #Calhanoglu: i dettagli - SEMPREFMILAN : RT @sa_cantone: Si intensificano i contatti per #ilicic: il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al #Milan. Il club decide… - Matteo75223913 : RT @sa_cantone: Si intensificano i contatti per #ilicic: il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al #Milan. Il club decide… - 2003_manchester : RT @sa_cantone: Si intensificano i contatti per #ilicic: il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al #Milan. Il club decide… - sa_cantone : Si intensificano i contatti per #ilicic: il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al #Milan. Il clu… -