Calciomercato | Kane ' Mai detto a vita al Tottenham | voglio vincere'

Advertising

sportli26181512 : Kane via dal Tottenham? Asta fra 3 club: La volontà di Harry Kane di lasciare il Tottenham...… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Tottenham, parla #HarryKane ??”Devo parlare con la dirigenza...” ?? Le sue parole a @GNev2 #LBDV #LeBombeDiVlad #… - BombeDiVlad : ???? #Tottenham, parla #HarryKane ??”Devo parlare con la dirigenza...” ?? Le sue parole a @GNev2 #LBDV… - ciccionocera00s : RT @IMJnterista_2: Harry #Kane lascia il Tottenham, dal City al sogno #Roma. Vediamo chi è l'attaccante che #Friedkin vorrebbe regalare all… - mattiamaestri46 : RT @IMJnterista_2: Harry #Kane lascia il Tottenham, dal City al sogno #Roma. Vediamo chi è l'attaccante che #Friedkin vorrebbe regalare all… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Kane

Commenta per primo La volontà di Harrydi lasciare il Tottenham a fine stagione sta aprendo pagine importanti per ilin uk. Il bomber inglese in passato è stato cercato in Italia da Juve e Roma, ma la pista Serie A, per ...Non voglio arrivare alla fine della mia carriera con tanti rimpianti - spiega- . Voglio dare il meglio di me e non ho mai detto che sarei rimasto al Tottenham a vita, nè ho detto che voglio ...ALTRE NOTIZIE - Sembrano aver già trovato una nuova sistemazione due attaccanti top del calcio europeo che erano finiti nei sogni dei tifosi romanisti, ma non solo. Parliamo di Sergio Aguero e Harry K ...L’intermediario del calciatore francese Olivier Giroud, Vincenzo Morabito, ha parlato di alcune questioni di mercato.