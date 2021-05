Calciomercato Juventus, sfuma l’attaccante | “Vuole restare al PSG” (Di giovedì 20 maggio 2021) La Juventus vede sfumare un possibile obiettivo di mercato: Ancelotti rivela il desiderio dell’attaccante di restare al PSG anche la prossima stagione La Juventus ha vinto la Coppa Italia e… L'articolo Calciomercato Juventus, sfuma l’attaccante “Vuole restare al PSG” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Lavedere un possibile obiettivo di mercato: Ancelotti rivela il desiderio deldial PSG anche la prossima stagione Laha vinto la Coppa Italia e… L'articoloal PSG” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - gilnar76 : LA RAI CONFERMA CIÒ CHE È, G ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Calciomercato Juventus, salta tutto in tre giorni | Chiamano Agnelli - ferrante_pie : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Incrocio in panchina: #Gattuso temporeggia con la #Lazio ?? #CMITmercato - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? -