Calciomercato Juventus – Dalla Spagna | “Real Madrid su Bonucci” | News

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - gilnar76 : De Siervo: «Emozionante vedere ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono certi: 140 milioni per il colpo monstre - infoitsport : Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier: “Voglio andar via” - gilnar76 : Tutino: «La #Juve stava ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Non ci sono mai stati contatti tra Rino Gattuso e la, al di là delle voci circolate in questi giorni. Una piccola porticina va invece tenuta aperta per il Napoli.Insomma, le strade che portano all' Inter, per Buffon non sembrano essere possibili, soprattutto per quello che ha rappresentato per laPost del difensore bianconero su Instagram con la Coppa Italia e 'Mi piace' del centrocampista rossonero: tifosi scatenati ...Che il calcio fosse in grado di scollare il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Comitato Tecnico Scientifico dalle loro posizioni granitiche in tema di coprifuoco, proprio non ce lo aspettav ...