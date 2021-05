Calciomercato Inter: offerta del Cagliari per Nainggolan. I dettagli (Di giovedì 20 maggio 2021) Calciomercato Inter: il Cagliari vuole tenersi Nainggolan e alza l’offerta ai nerazzurri. I dettagli dell’operazione Come ad ogni fine campionato l’Inter si trova a dover affrontare il tema giocatori rientrati dai vari prestiti. Radja Nainggolan è tra questi e – come riporta Gianluca Di Marzio – sono stati già avviati contatti con il Cagliari per discutere del futuro del giocatore. Il club sardo vorrebbe tenere il belga ma ha presentato un’offerta troppo bassa (3 milioni) ai nerazzurri, che l’hanno rapidamente rifiutata. Il club nerazzurro starebbe pensando ad una possibile risoluzione del contratto con il giocatore, che andrebbe però a chiedere un ingaggio diverso al Cagliari in sede di trattativa. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021): ilvuole tenersie alza l’ai nerazzurri. Idell’operazione Come ad ogni fine campionato l’si trova a dover affrontare il tema giocatori rientrati dai vari prestiti. Radjaè tra questi e – come riporta Gianluca Di Marzio – sono stati già avviati contatti con ilper discutere del futuro del giocatore. Il club sardo vorrebbe tenere il belga ma ha presentato un’troppo bassa (3 milioni) ai nerazzurri, che l’hanno rapidamente rifiutata. Il club nerazzurro starebbe pensando ad una possibile risoluzione del contratto con il giocatore, che andrebbe però a chiedere un ingaggio diverso alin sede di trattativa. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - sportli26181512 : Ronaldo: 'Mi chiamavano il Fenomeno, ora el Presidente' VIDEO: L'ex attaccante brasiliano di Inter e Milan, Ronaldo… - internewsit : Nainggolan, post-salvezza il Cagliari accelera: offerta e opzioni per l'Inter! - - calciomercatoit : ?? #Inter, non cambia l’assetto azionario dopo il finanziamento di #Oaktree ?? #CMITmercato - markocram81 : @pisto_gol 'Abassare il costo dell’organico che attualmente vale tra ingaggi e ammortamenti 325 milioni. L’obiettiv… -