Calcio: Pirlo'ora testa a domenica per conquista Champions' (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ci terrei tantissimo a sedere di nuovo sulla panchina della Juve l'anno prossimo. Penso di aver fatto bene il mio lavoro giorno per giorno, cercando di vincere finali com'è accaduto quest'anno. Ho ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ci terrei tantissimo a sedere di nuovo sulla panchina della Juve l'anno prossimo. Penso di aver fatto bene il mio lavoro giorno per giorno, cercando di vincere finali com'è accaduto quest'anno. Ho ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Andrea #Pirlo?? 116 presenze e 13 gol in #Nazionale ???? Il Maestro compie 4?2? anni ?? ?? Campi… - ZZiliani : Per il resto (a parte l'esame truffa di #Suarez, le piazzate di #Paratici agli arbitri, l'abominio della #Superlega… - ZZiliani : Ma certo, siamo tutti d’accordo. D’altronde come si fa anche solo a pensare di non riconfermarti? Che fine farebbe… - diogneto77 : Il calcio champagne di #pirlo insieme ad una lucida e cristallina programmazione hanno permesso alla #Juventus di v… - savlisf1 : @Pirlo_official @juventusfc Aveste giocato sempre così! Ma forse ci vuole del tempo che nel calcio moderno non c'è -