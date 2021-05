**Calcio: Pirlo, ‘mi riconfermerei, amo il calcio e la Juve, poi la società deciderà’** (Di giovedì 20 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “Se mi riconfermerei? Certo che mi riconfermerei, sono qui per questo, ho iniziato a fare l’allenatore per questo, perché amo il calcio fin da bambino e continuerò a farlo, poi la società deciderà, ma io vorrei continuare perché amo allenare, amo questa società che mi ha dato tante soddisfazioni, poi decideranno loro, ma il mio obbiettivo è di continuare”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla Rai dopo aver vinto la Coppa Italia parlando del suo futuro. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “Se mi? Certo che mi, sono qui per questo, ho iniziato a fare l’allenatore per questo, perché amo ilfin da bambino e continuerò a farlo, poi ladeciderà, ma io vorrei continuare perché amo allenare, amo questache mi ha dato tante soddisfazioni, poi decideranno loro, ma il mio obbiettivo è di continuare”. Lo ha detto il tecnico dellantus, Andrea, alla Rai dopo aver vinto la Coppa Italia parlando del suo futuro. L'articolo proviene da City Roma News.

