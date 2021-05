Calcio femminile, Vero Boquete rinnova con il Milan: il comunicato (Di giovedì 20 maggio 2021) Ac Milan comunicato ufficiale: la giocatrice delle rossonere Vero Boquete resterà al Diavolo per un’altra stagione AC Milan comunica di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Verónica Boquete. La centrocampista spagnola vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Boquete, che si è aggregata alla squadra nello scorso mese di novembre, con il Milan ha collezionato 13 presenze in campionato, 4 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa, segnando due gol decisivi nella gara di ritorno della semifinale di Coppa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Acufficiale: la giocatrice delle rossonereresterà al Diavolo per un’altra stagione ACcomunica di averto l’accordo con la calciatrice della Prima SquadraVerónica. La centrocampista spagnola vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione., che si è aggregata alla squadra nello scorso mese di novembre, con ilha collezionato 13 presenze in campionato, 4 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa, segnando due gol decisivi nella gara di ritorno della semifinale di Coppa. L'articolo proviene daNews 24.

