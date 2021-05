Calcio: Baggio, 'rigore sbagliato me lo porterò dentro per sempre' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il rigore sbagliato con il Brasile non andrà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale. L'ho vissuta malissimo, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito". Lo ha detto Roberto Baggio riferendosi al rigore sbagliato ai Mondiali contro il Brasile, in occasione delal presentazione del film documentario su Netflix, in uscita il 26 maggio, "Il Divin Codino". "A volte si guarda il lato finale, ma ho scoperto nella vita che quello che si dà nel tragitto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ilcon il Brasile non andrà mai archiviato, me loper. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale. L'ho vissuta malissimo, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito". Lo ha detto Robertoriferendosi alai Mondiali contro il Brasile, in occasione delal presentazione del film documentario su Netflix, in uscita il 26 maggio, "Il Divin Codino". "A volte si guarda il lato finale, ma ho scoperto nella vita che quello che si dà nel tragitto ...

