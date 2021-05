Calabria | iniziativa dei sindacati contro le stragi sui posti di lavoro

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Fermiamo la strage sui”. È lo slogan con cui, in tutta Italia, CGIL CISL e UIL hanno convocato assemblee unitarie per sensibilizzare, una volta di più, sul tema della sicurezza sui luoghi di“Fermiamo la strage sui”. È lo slogan con cui, in tutta Italia, CGIL CISL e UIL hanno convocato assemblee unitarie per sensibilizzare, una volta di più, sul tema della sicurezza sui luoghi di 9, argomento sul quale nessun passo indietro è possibile anche alla luce della crisi pandemica che stiamo vivendo. Nei primi tre mesi di quest’anno 185 denunce sono di infortunio mortale pervenute all’INAIL, 19 in più del 2020. Lo scorso anno ci sono state 1.270 morti bianche, oltre 3 al giorno. Le morti da Covid-19 segnalate da inizio pandemia al 31 marzo sono ...

Advertising

FilippoMammi : Anche il @MuseoReggio di #ReggioCalabria ha aderito all'iniziativa #unlenzuolocontrolamafia, dedicata alla #Memoria… - INFORMAVV : #Cultura | #Tropea - L’iniziativa è volta a valorizzare alcuni tra gli aspetti delle tradizioni locali calabresi at… - CosenzaChannel : «Nel corso del Consiglio regionale odierno ho proposto una iniziativa bipartisan per apportare alcune modifiche al… - reggiotv : Tutto pronto per il settimo appuntamento firmato PlasticFree e Differenziamoci Differenziando. L'iniziativa,… - ReggioCal : Il Comune di Reggio Calabria aderisce all'iniziativa 'Lunga vita ai diritti' promossa dall'UNICEF Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria iniziativa

Stretto web

di Reggiomettendo in risalto la grande risposta data all'emergenza, nonostante la ormai insostenibile carenza di personale, la vetustà della strumentazione e la iniziale difficoltà a ...... di cui una sola nella provincia di Reggioed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad ... L'vedrà il patrocinio della Consulta delle Associazioni di Taurianova , della Commissione ...Il Codacons, insieme ad Articolo 32/97, è intervenuto in Calabria perchè “è gravissimo che una regione così bella e affascinante non offra ai bimbi e alle famiglie calabresi assistenza a 360 gradi per ...“Fermiamo la strage sui posti lavoro”. È lo slogan con cui, in tutta Italia, CGIL CISL e UIL hanno convocato assemblee unitarie per sensibilizzare, una volta di più, sul tema della sicurezza sui luogh ...