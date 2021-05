Cairo | “Salvezza raggiunta Non era l’obiettivo ma per come si era messa | ora si festeggia”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Con un post su Instagram, il presidente del Torino, Urbano, ha commentato laottenuta dal Toro, dopo il punto preso in casa della Lazio martedì sera. Unasofferta fino alla fine. Queste le parole disu Instagram: “!! Non era l obiettivo di inizio stagione ma vistasi eral’annata ci ha dato grande gioia averla!! SFT”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Urbano(@urbano.) Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...messaggini tra giocatori ai quali nel pomeriggio si è aggiunto anche il presidente Urbano. Così dopo la serie di interviste di ieri ecco spuntare il suo post celebrativo su Instagram. "...Con il pareggio a reti inviolate sul campo della Lazio, il Torino è riuscito a centrare la, con un turno d'anticipo rispetto allo scontro diretto con il Benevento. Tuttavia, la ...Urbano...Il Toro a voce / Ospite graditissimo è Willie Peyote; la tensione di Cairo; la storia di questa salvezza; il TN Award a Belotti ...Torino, è tempo di rilassarsi L'attesa aumenta il desiderio, o forse no quando in palio c'è la salvezza. In questo caso meglio tutto e subito al fine di evitare patemi. Patemi che però il Torino ha vi ...