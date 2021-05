Cagliari-Genoa 22 maggio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Advertising

UnioneSarda : #Cagliari, si chiude col #Genoa: sfida tra rossoblù alla Sardegna Arena - TuttoFanta : ?Formazioni Ufficiali #CagGen ? #CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Klavan, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Nainggo… - RussoMu : RT @laura_maffi: Lunedì 24 l'uscita di 11 manifesti. N 7 cartelloni a ROMA,ALTRI 4 cartelloni verranno affissi a : 1) LIGURIA Genoa Corso… - TuttoMercatoWeb : Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: out Simeone, spazio a Cerri. Pjaca con Pandev-Shomurodov - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Cagliari - Genoa: le formazioni ufficiali delle due squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Genoa

... già retrocesse che sfidano rispettivamente in casa la Fiorentina di Vlahovic e in trasferta la Sampdoria di Damsgaard mentre le già salvesi affronteranno dando spazio ai vari ...restano, invece, a centro ...Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani, Klavan, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Lykogiannis; Cerri, Joao Pedro. Allenatore: Semplici Genoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Masiello; Zappacos ...Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa: le scelte di Semplici e Ballardini per la sfida valida per la 38^ giornata di Serie A 2020-2021.