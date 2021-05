Buongiorno mamma finale | Maurizia è davvero morta o si sta nascondendo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 maggio 2021) Siamosicuri cheScalzi siala sera in cui il suo casale andò in fiamme? In fondo il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Inoltre sappiamo che per la prossima stagione è in preparazione2 e la cosa ci lascia pensare che l’ultima puntata della fiction di Canale 5 in onda la prossima settimana, non metterà fine alle nostre domande e non arriveranno forse tutte le risposte. Ma cerchiamo di capire che cosa è successo negli ultimi giorni di vita di. La donna aveva promesso ad Agata che sarebbe andata a prenderla. Le aveva anche detto al telefono che Anna quella che era stata la sua migliore amica era cattiva, ma perchè? Anna e Guido, stando a quello che abbiamo visto nella puntata di ieri, avevano accolto, incinta ...