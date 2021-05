Buon Compleanno Blue Jeans! 148 anni di grinta evergreen

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una storia senza fine, un capo che travalica tempo, gusto e stagione: ijeans festeggiano oggi 148di denim, classe e versatilità. Toglieteci tutto ma non i nostri jeans, ed oggi 20 Maggio 2021 più che mai perché per festeggiare questi 148che non si sentono per niente, potremmo regalarci un total look in denim o indossare quei jeans che abbiamo da un’eternità e che con il loro vissuto che si unisce al nostro non butteremo mai. Perché dietro ogni capo c’è anche un affetto, un’emozione, che ha una storia da raccontare e custodire. E ijeans questo lo sanno molto bene. Altrimenti non si sarebbero tramandati nei secoli dei secoli, custodendo un inspiegabile e incredibile giovinezza che non può che fare invidia. Sui lavaggi, le trame e il design dei jeans si nasconde la storia della moda, che ha ...