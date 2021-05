Bufera su Friends | polemica dopo l’annuncio della Reunion

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri è stato rilasciato il trailer completo dell’atteso speciale di HBO Max: The. Tuttavia, non sono mancate le consuete polemiche sul politicamente corretto e sulla mancanza di un amico nero tra i sei.(Getty Images)I fan in deliriol’uscita del trailer ufficiale di: The. L’attesa è stata lunga, ma adesso i 6 amici si sono finalmente riuniti per una puntata speciale. Il trailer mostra il cast che si riunisce su una ricreazione del loro iconico set. Il video è stato rivelato durante la presentazione anticipata di WarnerMedia alla stampa ed ha fatto immediatamente il giro del web in pochissimi minuti. LEGGI ANCHE >>> Google celebra: per i 25 anni crea dei simpatici easter ...

lekh27 : RT @Cosmopolitan_IT: Friends nella bufera, come mai non ci sono neri? #Friends #FriendsReunion - Cosmopolitan_IT : Friends nella bufera, come mai non ci sono neri? #Friends #FriendsReunion -

Courteney Cox è stata criticata dai fan per aver pubblicato una foto di un ornamento per albero di Natale a tema coronavirus. L'attrice di Friends, 51 anni, è stata etichettata come 'fuori dal mondo' e 'sciocca' per aver condiviso uno scatto di un ornamento in legno inciso con 'La nostra prima pandemia 2020' durante la pandemia COVID - ...Ieri è stato rilasciato il trailer di Friends: The Reunion. Tuttavia, si è alzata la polemica sulla mancanza di un amico nero tra i sei.La reunion di Friends sta scatenando non poco scalpore, anche se la polemica delle ultime ore ci lascia un po' con l'amaro in bocca poiché sì, se avessimo potuto ne avremmo fatto volentieri a meno, pr ...