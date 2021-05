Bonus covid 800 euro operai agricoli: le novità del Sostegni bis (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Decreto Sostegni bis riconoscerà l’indennità o Bonus covid anche agli operai agricoli. Questo il succo del provvedimento approvato in Consiglio dei ministri il 20 maggio. Fa quindi capolino l’assegno una tantum, inizialmente previsto dal Decreto “Cura Italia”, a beneficio delle categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica e recentemente riproposto dal Dl “Sostegni”. Una misura che, eccezion fatta per i mesi di marzo e aprile 2020 non ha più visto tra i beneficiari gli operai agricoli. Analizziamo la questione nel dettaglio, in particolare cosa cambierà con il futuro “Sostegni-bis”, che verrà approvato nei prossimi giorni. Decreto Sostegni bis: fondo perduto, mutui, Bonus affitto, Imu, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Decretobis riconoscerà l’indennità oanche agli. Questo il succo del provvedimento approvato in Consiglio dei ministri il 20 maggio. Fa quindi capolino l’assegno una tantum, inizialmente previsto dal Decreto “Cura Italia”, a beneficio delle categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica e recentemente riproposto dal Dl “”. Una misura che, eccezion fatta per i mesi di marzo e aprile 2020 non ha più visto tra i beneficiari gli. Analizziamo la questione nel dettaglio, in particolare cosa cambierà con il futuro “-bis”, che verrà approvato nei prossimi giorni. Decretobis: fondo perduto, mutui,affitto, Imu, ...

