Bonus collaboratori sportivi: Il decreto sostegni bis delude, quali gli importi? (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi sono grandi attese intorno alla firma del decreto sostegni bis che dovrebbe arrivare ormai a momenti, ma l’aver aspettato a lungo, stando al testo che sta circolando in queste ore, non avrebbe affatto portato ai risultati sperati, anzi. Pare infatti che il Governo Draghni abbia ‘tirato la cinghia’ ed abbia ridotto il montante complessivo delle indennità. Ad esempio quella dei collabororatori sportivi, che anche questa volta andrà in base al reddito, non sarà fino a 3.600 euro come era capitato per le mensilità precedenti, ma al più l’importo, per i maggiormente ‘fortunati’, sarà pari a 1.600. Un bel cambio in termini di importo, sepcie in considerazione del fatto che la categoria gestori di palestre e piscine e collabortaori sportivi e personal trainer sono stati tra i più duramente colpiti dalle restrizioni per ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi sono grandi attese intorno alla firma delbis che dovrebbe arrivare ormai a momenti, ma l’aver aspettato a lungo, stando al testo che sta circolando in queste ore, non avrebbe affatto portato ai risultati sperati, anzi. Pare infatti che il Governo Draghni abbia ‘tirato la cinghia’ ed abbia ridotto il montante complessivo delle indennità. Ad esempio quella dei collabororatori, che anche questa volta andrà in base al reddito, non sarà fino a 3.600 euro come era capitato per le mensilità precedenti, ma al più l’importo, per i maggiormente ‘fortunati’, sarà pari a 1.600. Un bel cambio in termini di importo, sepcie in considerazione del fatto che la categoria gestori di palestre e piscine e collabortaorie personal trainer sono stati tra i più duramente colpiti dalle restrizioni per ...

Advertising

cristinadamicis : RT @TheItalianTimes: COLLABORATORI SPORTIVI In arrivo con il #decretosostegnibis 2 mensilità #bonus #collaboratorisportivi. Ma tra le ultim… - BlunoteWeb : Novità bonus collaboratori sportivi e indennizzi a società nel decreto Sostegni bis - uisptorino : RT @UispNazionale: #Online la selezione stampa Uisp Nazionale. In primo piano: #Uisp interviene sulle riaperture di palestre e piscine; col… - UispNazionale : #Online la selezione stampa Uisp Nazionale. In primo piano: #Uisp interviene sulle riaperture di palestre e piscine… - TheItalianTimes : COLLABORATORI SPORTIVI In arrivo con il #decretosostegnibis 2 mensilità #bonus #collaboratorisportivi. Ma tra le ul… -