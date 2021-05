Bomber vs King, Graziano Cesari chiama il Var: mette gli occhiali, non c’è rigore (Di giovedì 20 maggio 2021) Spettacolo e solidarietà allo stadio dei Marmi a Roma per l’amichevole Bomber vs King contro la violenza sulle donne. La partita entra nel vivo e Graziano Cesari, arbitro d’eccezione, chiama il Var da solo per via di un possibile fallo di mano. L’ex fischietto ligure, volto noto dei canali Mediaset, inforca degli occhiali da vista e va al monitor, accorgendosi di come il tocco fosse non punibile in quanto attaccato al corpo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Spettacolo e solidarietà allo stadio dei Marmi a Roma per l’amichevolevscontro la violenza sulle donne. La partita entra nel vivo e, arbitro d’eccezione,il Var da solo per via di un possibile fallo di mano. L’ex fischietto ligure, volto noto dei canali Mediaset, inforca deglida vista e va al monitor, accorgendosi di come il tocco fosse non punibile in quanto attaccato al corpo. SportFace.

Advertising

m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - MariAmo19990184 : RT @m_hunziker: Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e leggend… - Gis_Gilbert : Possiamo dire che una partita di #calcio(tra uomini) a sostegno delle #donne SENZA donne, con stereotipo di uomo id… - andrea_percoco : C'è più tensione in bomber vs king che in #LazioTorino - neothehackerV2 : Voglio i Bomber e i King in #SuperLega!! Che campioni, che ricordi! ?? #BomberVSKing ?? -