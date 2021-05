Bomba Mediaset, Alfonso Signorini fatto fuori. Lui sbotta sui social. Fan sotto choc, ecco cosa ha confessato (Di giovedì 20 maggio 2021) Alfonso Signorini è scomparso dal mondo del piccolo schermo e i suoi fans sono preoccupati, al punto che alcuni di questi gli hanno mandato delle lettere su Chi. Il direttore del famoso magazine ha quindi deciso di rispondere alle continue domande riguardo la sua assenza in televisione e di tranquillizzare l’affezionato pubblico. E’ stato lui a decidere di prendersi una pausa dopo l’esorbitante successo del Grande Fratello Vip. Complice la pandemia, il reality è stato seguitissimo in tutta Italia, al punto che Mediaset ha scelto di puntare su quest’ultimo anche nella serata di Capodanno. E’ durato ben sei mesi il Grande Fratello Vip. Tra litigi, coming out spettacolari e inaspettati, morti di parenti lontani, Alfonso Signorini è stato presente dal primo all’ultimo momento per i suoi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021)è scomparso dal mondo del piccolo schermo e i suoi fans sono preoccupati, al punto che alcuni di questi gli hanno mandato delle lettere su Chi. Il direttore del famoso magazine ha quindi deciso di rispondere alle continue domande riguardo la sua assenza in televisione e di tranquillizzare l’affezionato pubblico. E’ stato lui a decidere di prendersi una pausa dopo l’esorbitante successo del Grande Fratello Vip. Complice la pandemia, il reality è stato seguitissimo in tutta Italia, al punto cheha scelto di puntare su quest’ultimo anche nella serata di Capodanno. E’ durato ben sei mesi il Grande Fratello Vip. Tra litigi, coming out spettacolari e inaspettati, morti di parenti lontani,è stato presente dal primo all’ultimo momento per i suoi ...

