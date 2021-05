Bollettino del 20 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il Ministero della Salute,giovedì 20, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LuceverdeRoma : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #20maggio. #SaluteLazio - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #20maggio #Coronavirus #COVID19 - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ????#Coronavirus: oggi il bollettino di @ApssTn registra 43 nuovi contagi, una riduzione del numero dei pazienti ricover… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

Attesa per ilMinistero della SaluteIl presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazionidirettoredipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 20 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 8.679 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono stati ...Il tasso dei nuovi positivi è 2,54% (6,9% sulle prime diagnosi)', scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 1.775.266. I dati delle regioni:. VENETO. Sono 293 i contagi da ...Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 649 positivi su 12.627 tamponi molecolari esaminati, ...