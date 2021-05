Bollettino Covid oggi | giovedì 20 maggio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a202021 per quel che concerne il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta all’epidemia da-19. I dati aggiornati adper, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 5.741 nuovi, 164, 12.816, 137.654 tamponi molecolari, 1.544 (-99) ricoverati in terapia intensiva, 10.383 (-635) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -7.244 gli attualmente positivi per un totale di 299.486. IL ...

Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.283, quello delle vittime a 11.507. Scende in maniera netta il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali. Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 20 maggio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.741 su 251.037 tamponi. In miglioramento la situazione negli ospedali lombardi, sia per quanto riguarda i reparti Covid di area non critica sia in terapia intensiva: sono 1.755 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari.