Bollettino Coronavirus Protezione Civile 20 maggio: i dati ufficiali (Di giovedì 20 maggio 2021) La Protezione Civile ha emesso il Bollettino sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus in Italia. I dati ufficiali Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 maggio 2021) Laha emesso ilsulla situazione della diffusione e del contagio delin Italia. I

Advertising

Corriere : Il bollettino: 5.741 nuovi casi e 164 morti. Tasso di positività al 2,3% - SkyTG24 : Il bollettino con i dati di oggi - Libero_official : Il #bollettino del 20 maggio registra 5.741 positivi e 164 morti. Ricoveri e terapie intensive in costante calo… - Sakurauchi_Hime : RT @lorenzdonofrio: ZERO Oggi in Abruzzo il bollettino covid riporta ZERO decessi, esattamente come un anno fa, guardare un po' qui: http… - cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 5.741 nuovi casi, 164 morti. Calo ricoveri e terapie intensive -