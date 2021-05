Bollettino Coronavirus di Giovedì 20 Maggio 2021 | rapporto positivi tamponi al 2 | 28%

(Di giovedì 20 maggio 2021) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +0,13% (ieri +0,13%) con 4.178.261 contagiati totali, 3.753.965 dimissioni/guarigioni (+12.816) e 124.810 deceduti (+164); 299.486 infezioni in corso (-7.244). Ricoverati con sintomi -635 (10.383); terapie intensive -99 (1.544) con 69 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 251.037totali (ieri 287.256) di cui 137.654 molecolari (ieri 156.107) e 113.383 test rapidi (ieri 131.149) con 78.957 casi testati (ieri 86.178); 5.741(target 4.311);totali 2,28% (ieri 1,91% – target 2%);/casi testati 7,27% (ieri 6,38% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.003;Campania 649; Toscana 559; Lazio 558; Emilia Romagna 464; Sicilia 443; ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

I nuovi positivi alSARS - CoV - 2 in Italia in 24 ore sono 5.741 su oltre 251 test, mentre, nello stesso ... E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'odiernocovid emesso dal ...ROMA - Lieve incremento dei casi diin Italia nelle ultime 24 ore. Ildel Ministero della Salute indica in 5.741 i nuovi positivi rispetto ai 5.506 del 19 maggio, cio' pero' a fronte di un numero inferiore dei ...Trento: +43. Basilicata: +54. Molise: +6. Valle d'Aosta: +18. Tamponi e tasso di positività. In totale i tamponi effettuati oggi in Italia, tra test antigenici e molecolari, sono stati 251.037 In legg ...I contagi settimanali in Europa sono scesi da un plateau di 1,7 milioni, a metà aprile, a quasi 685 mila nuovi casi la scorsa settimana. Mentre il tasso di positività è 2,3% (l’approssimazione di 2,28 ...