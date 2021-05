Blocco licenziamenti solo fino a agosto Contratto di rioccupazione con sgravi (Di giovedì 20 maggio 2021) Contratto di rioccuopazione, Contratto di espansione, Contratto di solidarietà. Il ministro del lavoro Andrea Orlando snocciola tre tipologie contrattuali per cercare di dimostrare che il decreto Sostegni bis di punti a «ripartire dal lavoro». La risposta dei sindacati però è negativa visto che chiedevano a gran voce la proroga del Blocco dei licenziamenti fino a ottobre e non l’hanno ottenuta con il rischio di centinaia di migliaia di licenziamenti. «Un emendamento sul tema non ha avuto la maggioranza nella conversione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021)di rioccuopazione,di espansione,di solidarietà. Il ministro del lavoro Andrea Orlando snocciola tre tipologie contrattuali per cercare di dimostrare che il decreto Sostegni bis di punti a «ripartire dal lavoro». La risposta dei sindacati però è negativa visto che chiedevano a gran voce la proroga deldeia ottobre e non l’hanno ottenuta con il rischio di centinaia di migliaia di. «Un emendamento sul tema non ha avuto la maggioranza nella conversione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

