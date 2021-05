Blitz della Polizia contro organizzazione di estremisti di destra (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Aquila - Un'operazione della Polizia nei confronti di presunti appartenenti ad un'organizzazione di estrema destra chiamata 'Ultima Legione' è scattata questa mattina in diverse città italiane. L'indagine, condotta dall'Antiterrorismo e dalla Digos dell'Aquila, è stata diretta dalla procura abruzzese e coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Aquila - Un'operazionenei confronti di presunti appartenenti ad un'di estremachiamata 'Ultima Legione' è scattata questa mattina in diverse città italiane. L'indagine, condotta dall'Antiterrorismo e dalla Digos dell'Aquila, è stata diretta dalla procura abruzzese e coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. leggi tutto

Ultime Notizie dalla rete : Blitz della Memento Morra Appena qualche mese fa, è finito al centro della bufera con tanto di richieste di dimissioni per il blitz in un centro vaccinale, a Cosenza , in cui ha lamentato i ritardi della campagna. Secondo ...

Blitz polizia contro l'estrema destra 9.30 Blitz polizia contro l'estrema destra Maxi - blitz della polizia in diverse città nei confronti di presunti appartenenti a un'organizzazione di estrema destra denominata "Ultima Legione". L'indagine, condotta da Antiterrorismo e Digos dell'...

